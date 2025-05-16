Флик рассказал, какие матчи Барселоны в этом сезоне запомнились ему больше всего

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассказал, какие матчи его команды в этом сезоне ему запомнились больше всего.

"Я думаю, что все четыре матча против "Реала", в которых мы одержали четыре победы, можно назвать самыми памятными в этом сезоне. Все они были невероятными".

Отметим, что "Барселона" в этом сезоне победила "Реал" четыре раза с общим счетом 16:7.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что "Барселона" в этом сезоне выиграла титул Ла Лиги, получив свое 28-е чемпионство Испании.