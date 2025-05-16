Вратарь Барселоны считает, что его звездный одноклубник может выиграть Золотой мяч

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный рассказал, кто из его одноклубников может выиграть Золотой мяч в этом году.

"Я надеюсь, что Ламин Ямаль сможет выиграть в этом сезоне Золотой мяч. Он этого заслуживает", — приводит слова 35-летнего поляка онлайн-портал Barça Universal.

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Добавим, что 17-летний Ламин Ямаль в этом сезоне забил 17 голов и отдал 25 ассистов в 53 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.