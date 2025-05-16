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"Это только начало". Ямаль прокомментировал досрочное чемпионство Барселоны
В задорной манере
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль сделал обращение к фанатам каталонского клуба после завоевания трофея Ла Лиги.
"Я хочу сказать болельщикам "Барселоны", что это только начало. Невозможно устать от побед. Эта идея засела у меня в голове.
Цель – достичь собственных целей. Я хочу быть собой. Я хочу написать свою собственную историю", – сказал 17-летний игрок.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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