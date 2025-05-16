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"Это только начало". Ямаль прокомментировал досрочное чемпионство Барселоны

Испания
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В задорной манере

"Это только начало". Ямаль прокомментировал досрочное чемпионство Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль сделал обращение к фанатам каталонского клуба после завоевания трофея Ла Лиги.

"Я хочу сказать болельщикам "Барселоны", что это только начало. Невозможно устать от побед. Эта идея засела у меня в голове.

Цель – достичь собственных целей. Я хочу быть собой. Я хочу написать свою собственную историю", – сказал 17-летний игрок.

Благодаря вчерашней победе над "Эспаньолом" (2:0) "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании.

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Барселона Ла Лига Эспаньол (Барселона) Ламин Ямаль
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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