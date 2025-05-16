"Это только начало". Ямаль прокомментировал досрочное чемпионство Барселоны

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль сделал обращение к фанатам каталонского клуба после завоевания трофея Ла Лиги.

"Я хочу сказать болельщикам "Барселоны", что это только начало. Невозможно устать от побед. Эта идея засела у меня в голове.

Цель – достичь собственных целей. Я хочу быть собой. Я хочу написать свою собственную историю", – сказал 17-летний игрок.