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Эспаньол снова помешал Барселоне отпраздновать чемпионство, включив полив газона

Испания

Креативный подход

Эспаньол снова помешал Барселоне отпраздновать чемпионство, включив полив газона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 36-го тура Ла Лиги между "Эспаньолом" и "Барселоной" победила команда Ханси Флика со счетом 2:0. Добыв свой 28-й титул чемпионов Испании, "сине-гранатовым" не удалось отпраздновать чемпионство, как следует.

Как и два года назад, "Барселона" завоевала титул Ла Лиги на поле одного из своих самых непримиримых соперников. Для того, чтобы помешать гостям устроить праздник на поле, хозяева включили полив газона после финального свистка.

В прошлый раз фанаты "Эспаньола" выбежали на поле, чтобы заставить игроков "сине-гранатовых" покинуть его пределы.

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"Барселона" одержала победу в Ла Лиге за два тура до конца, набрав 85 очков после 36-го тура. "Реал" имеет в своем активе 78 зачетных пунктов, и уже не сможет догнать каталонский гранд в этом сезоне.

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Барселона Ла Лига Эспаньол (Барселона)
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Опубликовал: Андрей Журба
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