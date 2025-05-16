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Ямаль поблагодарил экс-тренера Барселоны после победы в Ла Лиге
Не забывает о том, кто дал ему шанс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поблагодарил бывшего тренера команды после победы в Ла Лиге.
"Этого не произошло бы, если бы не Хави Эрнандес. Я хотел бы поблагодарить его, ведь именно он дал нам, молодым игрокам, возможность дебютировать за этот клуб. Я очень благодарен ему за это".
Напомним, что Ламин Ямаль впервые сыграл за "Барселону" 29-го апреля 2023 года, став самым молодым дебютантом в истории клуба, выйдя на поле в матче Ла Лиги против "Бетиса" в возрасте 15 лет и 291 дня.
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Вместе с каталонским клубом 17-летний Ламин Ямаль выиграл два титула Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок Испании.
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