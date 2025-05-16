  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ямаль поблагодарил экс-тренера Барселоны после победы в Ла Лиге

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ямаль поблагодарил экс-тренера Барселоны после победы в Ла Лиге

Испания

Не забывает о том, кто дал ему шанс

Ямаль поблагодарил экс-тренера Барселоны после победы в Ла Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поблагодарил бывшего тренера команды после победы в Ла Лиге.

"Этого не произошло бы, если бы не Хави Эрнандес. Я хотел бы поблагодарить его, ведь именно он дал нам, молодым игрокам, возможность дебютировать за этот клуб. Я очень благодарен ему за это".

Напомним, что Ламин Ямаль впервые сыграл за "Барселону" 29-го апреля 2023 года, став самым молодым дебютантом в истории клуба, выйдя на поле в матче Ла Лиги против "Бетиса" в возрасте 15 лет и 291 дня.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Вместе с каталонским клубом 17-летний Ламин Ямаль выиграл два титула Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Читайте такжеВратарь Барселоны считает, что его звездный одноклубник может выиграть Золотой мяч
По теме
yellow-arrow
Лидер Атлетико Мадрид может переехать в Италию
yellow-arrow
Эспаньол снова помешал Барселоне отпраздновать чемпионство, включив полив газона
yellow-arrow
"Это только начало". Ямаль прокомментировал досрочное чемпионство Барселоны
Хави Эрнандес Барселона Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.05.2025 в 14:22
Молодец, Ламин. Воспитанный мальчик! И эта черта характера поможет ему завоевывать сердца фанатов футбола во всем мире! Естественно, вместе с Золотыми мячами, трофеями и титулами!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.05.2025 в 14:22
Молодец, Ламин. Воспитанный мальчик! И эта черта характера поможет ему завоевывать сердца фанатов футбола во всем мире! Естественно, вместе с Золотыми мячами, трофеями и титулами!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости