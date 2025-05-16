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Лидер Атлетико Мадрид может переехать в Италию
Им интересуется гранд Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, аргентинский полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго де Пауль привлек внимание "Интера", который уже начал делать первые шаги для его возможного подписания этим летом.
"Нерадзурри" считают, что профиль бывшего игрока "Удинезе" идеально подходит к стилю игры команды Симоне Индзаги, а его опыт и боевой характер могут стать серьезным усилением для состава.
В "Атлетико" не исключают продажи, если итальянская сторона сделает предложение, которое будет соответствовать ожиданиям руководства. В "Интере" царит оптимизм, там убеждены, что связь между де Паулем и итальянской лигой сохранилась, а адаптация к команде Симоне Индзаги пройдет без проблем.
Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 3 гола и 9 ассистов в 48 матчах за "Атлетико" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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