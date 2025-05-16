Уникальный испанский клуб впервые за 10 лет сыграет в Лиге чемпионов.

В матче 36-го тура Ла Лиги между "Хетафе" и "Атлетиком" победу одержала команда Эрнесто Вальверде со счетом 2:0, тем самым гарантировав себе место в основном этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Баскские "львы" набрали 67 очков за два тура до конца чемпионата Испании, обеспечив финиш в пятерке лучших команд страны.

В текущем еврокубковом сезоне "Атлетик" дошел до полуфинала Лиги Европы, драматично вылетев на этой стадии от "Манчестер Юнайтед". Баски не смогли выйти в финал этого турнира, что будет проводиться в этом году в Бильбао.

Интересен тот факт, что за "Атлетик" играют лишь те футболисты, которые имеют баскские корни, что делает этот клуб уникальным не только в Испании, но и во всем мире.

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Добавим, что сейчас "Атлетик" идет на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 67 очками после 36-го тура.