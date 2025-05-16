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Месси поздравил Барселону с чемпионством Испании
Не прошел мимо такого важного события
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-футболист "Барселоны" Лионель Месси, который сейчас выступает за американский "Интер Майами", поздравил каталонскую команду с завоеванием 28-го титула чемпионов Испании.
37-летний аргентинец выложил в соцсетях пост "Барселоны" о чемпионстве и лаконично подписал его одним словом: "Поздравляю!". Также Месси написал подобный комментарий под этим постом в Инстаграм.
Напомним, что Лионель Месси выступал за "Барселону" в период с 2005 по 2021 год, забив 672 голами и отдав 303 ассиста в 778 матчах за клуб во всех турнирах.
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Вместе с каталонским грандом Месси выиграл ряд трофеев, в частности он является десятикратным чемпионом Ла Лиги, что является клубным рекордом по количеству выигранных титулов в чемпионате Испании.
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