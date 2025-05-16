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Испанский клуб может подать в суд на Netflix после выхода фильма о Винисиусе

Испания

Из-за манипуляций

Испанский клуб может подать в суд на Netflix после выхода фильма о Винисиусе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" резко отреагировала на недавно выпущенный документальный фильм о Винисиусе, в котором клуб и его стадион "Месталья" снова оказались под прицелом после эпизодов с расистскими оскорблениями в адрес бразильца.

Как сообщает Relevo, испанский клуб обвиняет авторов фильма в манипуляции изображением, в частности в одном из эпизодов, где выкрики "tonto" (дурак), которые звучали с трибун, в субтитрах заменены на "mono" (обезьяна) – слово, которое в данном контексте является расистским. По мнению "Валенсии", такое искажение не отражает реальность и серьезно вредит репутации клуба.

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В ответ на такое, как считают в клубе, клеветническое изображение событий, "Валенсия" объявила, что серьезно рассматривает возможность подать в суд на Netflix. Руководство считает, что документальный фильм искажает события, которые произошли на "Месталье" в мае 2023 года, и игнорирует усилия, которые клуб приложил для наказания идентифицированных виновников.

"Валенсия" настаивает, что источником расистских выкриков была изолированная группа болельщиков, что в свое время признавали и испанские власти, и даже Карло Анчелотти.

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Винисиус Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Месталья Netflix
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Алексей Полищук
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