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Тренер Эспаньола обвинил Ламина Ямаля в том, что он портит футбол
Специалисту не понравилось его поведение на поле
Фото - RCD Espanyol
Главный тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес прокомментировал удаление Леандро Кабреры в матче 36-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (0:2), обвинив Ламина Ямаля в том, что он портит футбол.
"В том эпизоде Леандро Кабрера не хотел травмировать или нанести какой-то вред Ламину Ямалю. Я попросил его не падать просто так, потому что картинные ныряния и провокации только портят футбол. Мы хорошо знаем, что футболисты "Барселоны" умеют использовать такие приемы. Я считаю, что это была незаслуженная красная карточка".
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Отметим, что "Эспаньол" на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 39 очками, сохраняя шансы на сохранение прописки в чемпионате Испании на следующий сезон.
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