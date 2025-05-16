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Щенсный высказался о будущем в Барселоне

Испания

Клуб хочет, чтобы я остался (с)

Щенсный высказался о будущем в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный прокомментировал возможность продления своего контракта с клубом.

"Я знаю, клуб хочет, чтобы я остался, но дождемся завершения сезона, а уже тогда будем принимать решение.

Если я решу продолжить сотрудничество, то на сто процентов буду запасным. Я еще не определился для себя, ведь это впервые в карьере для меня", - рассказал Щенсный.

У Войцеха текущий контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2025 года. Футболист в сезоне 2024/25 сыграл 30 матчей, из которых 14 отыграл на ноль.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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