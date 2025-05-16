Щенсный высказался о будущем в Барселоне

Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный прокомментировал возможность продления своего контракта с клубом.

"Я знаю, клуб хочет, чтобы я остался, но дождемся завершения сезона, а уже тогда будем принимать решение.

Если я решу продолжить сотрудничество, то на сто процентов буду запасным. Я еще не определился для себя, ведь это впервые в карьере для меня", - рассказал Щенсный.