Педри: Этот титул Ла Лиги был одним из самых тяжелых

Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своими эмоциями после завоевания чемпионского титула в Ла Лиге сезона 2024/25.

"Это один из самых тяжелых титулов в этом сезоне. Но мы получили настоящее удовольствие от игры. Соперникам были очень нужны очки, они отдавали все силы. Они сыграли хорошо, но мы взяли три очка и выиграли Ла Лигу. В детстве я мечтал хотя бы об одном матче за "Барсу", а сейчас их уже 200. Я живу своей мечтой", - заявил Педри.