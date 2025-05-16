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Педри: Этот титул Ла Лиги был одним из самых тяжелых
Футболист поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своими эмоциями после завоевания чемпионского титула в Ла Лиге сезона 2024/25.
"Это один из самых тяжелых титулов в этом сезоне. Но мы получили настоящее удовольствие от игры. Соперникам были очень нужны очки, они отдавали все силы. Они сыграли хорошо, но мы взяли три очка и выиграли Ла Лигу. В детстве я мечтал хотя бы об одном матче за "Барсу", а сейчас их уже 200. Я живу своей мечтой", - заявил Педри.
В 36-м туре "Барселона" обыграла "Эспаньол" (0:2) и стала досрочным чемпионом.
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