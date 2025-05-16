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Реал пытается снизить трансферную стоимость на защитника Бенфики
Клуб пытается договориться о выгодной сделке
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" надеется договориться о трансфере левого защитника португальской "Бенфики" Альваро Каррераса до конца мая. Об этом сообщает издание Relevo.
По информации источника, сейчас "Реал" активно работает над снижением трансферной стоимости игрока. Клуб заинтересован в подписании Каррераса, однако сумма отступных, установленная "Бенфикой" в размере 50 миллионов евро, считается слишком высокой. "Сливочные" ищут пути для заключения более выгодной сделки.
Альваро в текущем сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
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