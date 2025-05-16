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Хаби Алонсо: То, что сработало в Байере, может не сработать в другом клубе
Испанский специалист предупреждает фанатов Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо во время пресс-конференции высказался о своем будущем.
"Мне хотелось бы получить новый опыт, попробовав возглавить другой клуб. Я понимаю, что то, что работает здесь, может не сработать в другом клубе. Мне необходимо задуматься над этим. Для меня в команде всегда ключевыми были игроки, которым я доверял, в которых я верил, поэтому они дали мне возможность стать успешным наставником".
Напомним, что 43-летний испанский специалист выиграл с "Байером" в 2024 году Чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
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Ранее появлялась информация о том, что Хаби Алонсо возглавит мадридский "Реал" перед началом КЧМ-2025.
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