Хаби Алонсо: То, что сработало в Байере, может не сработать в другом клубе

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо во время пресс-конференции высказался о своем будущем.

"Мне хотелось бы получить новый опыт, попробовав возглавить другой клуб. Я понимаю, что то, что работает здесь, может не сработать в другом клубе. Мне необходимо задуматься над этим. Для меня в команде всегда ключевыми были игроки, которым я доверял, в которых я верил, поэтому они дали мне возможность стать успешным наставником".