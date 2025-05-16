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Уже все согласовано. Одноклубник Забарного переходит в Реал
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Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" достиг полной договоренности с "Борнмутом" о подписании центрального защитника Дина Хейсена. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Сейчас 20-летний футболист проходит медицинское обследование, после чего подпишет пятилетний контракт со "сливочными", рассчитанный до 2030 года. Сумма трансфера составит 50 миллионов фунтов стерлингов.
Ожидается, что Хейсен сможет принять участие в Клубном чемпионате мира в составе "Реала".
В этом сезоне Дин провел 34 матча за "Борнмут" во всех турнирах, отметившись тремя голами и одним ассистом.
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