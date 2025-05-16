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Уже все согласовано. Одноклубник Забарного переходит в Реал

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Уже все согласовано. Одноклубник Забарного переходит в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" достиг полной договоренности с "Борнмутом" о подписании центрального защитника Дина Хейсена. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Сейчас 20-летний футболист проходит медицинское обследование, после чего подпишет пятилетний контракт со "сливочными", рассчитанный до 2030 года. Сумма трансфера составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что Хейсен сможет принять участие в Клубном чемпионате мира в составе "Реала".

В этом сезоне Дин провел 34 матча за "Борнмут" во всех турнирах, отметившись тремя голами и одним ассистом.

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Реал (Мадрид) Борнмут Дин Хейсен
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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