Президент Барселоны: Мы убеждены, что Ла Лига была бы намного сильнее, если бы правила ФФП были более гибкими

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта считает, что действующие правилами финансового фэйр-плей сдерживают развитие и конкурентоспособность испанской Ла Лиги.

"Нам хотели помешать из-за регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Правила постоянно меняются, и мы часто имеем споры с Ла Лигой. Мы убеждены, что это соревнование было бы гораздо сильнее, если бы эти правила были более гибкими", - сказал Лапорта.

Несмотря на сложности, президент "Барселоны" выразил оптимизм относительно будущего финансового состояния клуба: "Но мы справимся, потому что боремся за каждый вопрос до самого конца, и уже имеем несколько операций, которые в июле гарантируют нам то место, где мы хотим быть. Мы уже вышли на этап восстановления".

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