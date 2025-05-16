Стало известно, сколько Хейсен будет зарабатывать в Реале за сезон

Центральный защитник "Борнмута" Дин Хейсен близок к переходу в мадридский "Реал".

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По информации ВВС, в испанском гранде футболист будет получать годовую зарплату в размере около 7,5 млн фунтов стерлингов, но эта сумма может вырасти до более 9 млн фунтов стерлингов в зависимости от результатов игрока.

"Реал" выиграл конкуренцию за талантливого защитника у целого ряда ведущих европейских клубов: "Челси", "Ливерпуль“, "Арсенал", "Ньюкасл" и мюнхенская "Бавария".