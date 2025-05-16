Испания
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Стало известно, сколько Хейсен будет зарабатывать в Реале за сезон
Об этом пишет ВВС
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Борнмута" Дин Хейсен близок к переходу в мадридский "Реал".
По информации ВВС, в испанском гранде футболист будет получать годовую зарплату в размере около 7,5 млн фунтов стерлингов, но эта сумма может вырасти до более 9 млн фунтов стерлингов в зависимости от результатов игрока.
"Реал" выиграл конкуренцию за талантливого защитника у целого ряда ведущих европейских клубов: "Челси", "Ливерпуль“, "Арсенал", "Ньюкасл" и мюнхенская "Бавария".
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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