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Барселона проводит чемпионский парад в честь победы в Ла Лиге
Клуб празднует чемпионство
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Начался чемпионский парад "Барселоны" в честь победы в Ла Лиге в сезоне 2024/25.
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Футболисты каталонского клуба едут в открытом автобусе по улицам города, где их приветствуют тысячи болельщиков.
Прямую трансляцию празднования можно посмотреть на официальном ютуб-канале клуба:
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