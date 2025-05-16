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Барселона проводит чемпионский парад в честь победы в Ла Лиге

Испания

Клуб празднует чемпионство

Барселона проводит чемпионский парад в честь победы в Ла Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Начался чемпионский парад "Барселоны" в честь победы в Ла Лиге в сезоне 2024/25.

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Футболисты каталонского клуба едут в открытом автобусе по улицам города, где их приветствуют тысячи болельщиков.

Прямую трансляцию празднования можно посмотреть на официальном ютуб-канале клуба:

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