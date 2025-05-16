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Саудовская инвестиционная группа стала новым владельцем Альмерии
Клуб опубликовал заявление
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images
Саудовская инвестиционная группа SMC Group официально стала новым владельцем испанского футбольного клуба "Альмерия". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Председателем правления станет Мохаммед Аль-Херейджи, который имеет значительный опыт в сферах медиа, рекламы и спортивных инвестиций.
"Это приобретение представляет собой стратегический переход, направленный на развитие прогресса клуба и дальнейшее развитие современной, устойчивой инвестиционной и операционной модели. Новый владелец стремится расширить присутствие клуба как на спортивном, так и на коммерческом фронте", - говорится в заявлении "Альмерии".
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