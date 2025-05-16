Саудовская инвестиционная группа стала новым владельцем Альмерии

Саудовская инвестиционная группа SMC Group официально стала новым владельцем испанского футбольного клуба "Альмерия". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Председателем правления станет Мохаммед Аль-Херейджи, который имеет значительный опыт в сферах медиа, рекламы и спортивных инвестиций.

"Это приобретение представляет собой стратегический переход, направленный на развитие прогресса клуба и дальнейшее развитие современной, устойчивой инвестиционной и операционной модели. Новый владелец стремится расширить присутствие клуба как на спортивном, так и на коммерческом фронте", - говорится в заявлении "Альмерии".