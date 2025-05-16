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Вице-президент Барселоны рассказал, когда будет объявлено о продлении контракта с Фликом
Ждем
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте сделал важное заявление относительно будущего главного тренера команды Ханси Флика.
"Мы можем объявить о новом соглашении с Ханси Фликом на следующей неделе", - заявил Рафа Юсте.
По информации Фабрицио Романо, соглашение между каталонским клубом и немецким специалистом уже полностью согласовано и подписано и рассчитано до июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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