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Вице-президент Барселоны рассказал, когда будет объявлено о продлении контракта с Фликом

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Вице-президент Барселоны рассказал, когда будет объявлено о продлении контракта с Фликом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте сделал важное заявление относительно будущего главного тренера команды Ханси Флика.

"Мы можем объявить о новом соглашении с Ханси Фликом на следующей неделе", - заявил Рафа Юсте.

По информации Фабрицио Романо, соглашение между каталонским клубом и немецким специалистом уже полностью согласовано и подписано и рассчитано до июня 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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