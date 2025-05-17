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Летняя распродажа. Барселона может продать 8 футболистов, – источник

Испания
Обновлено

Каталонцы будут искать финансы на усиление состава

Летняя распродажа. Барселона может продать 8 футболистов, – источник

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Чемпион Испании рассматривает вариант ряда исходящих трансферов в летнее окно. Отмечается, что "сине-гранатовые" готовы прибегнуть к такому шагу, чтобы профинансировать будущие приобретения.

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Источник сообщает, что "блаугранс" открыты к предложениям по Френки де Йонгу, Ансу Фати, Рональду Араухо, Гави, Иньяки Пенью, Эктору Гарсии, Фермину Лопесу и Пау Виктору.

Отметим, что зимой каталонцы заработали 25 млн евро на продаже Витора Роке в "Палмейрас". Еще 4,5 млн удалось получить за переход Унай Эрнандеса в "Аль-Иттихад". Летом 2024 года "Барселона" пополнила свой бюджет на 41,3 млн после 6 трансферов.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Александр Симченко
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