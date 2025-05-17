Реал в матче с Мальоркой установил 2 статистических рекорда

В 36-м туре "королевский клуб" одержал волевую домашнюю победу над командой из Балеарских островов (2:1). В этом поединке подопечные Анчелотти установили сразу 2 статистических рекорда. Речь идет о периоде, в котором собирают подробные данные о матчах (начиная с экватора 2000-х).

"Лос бланкос" нанесли 39 ударов – это рекордный показатель на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Ла Лиги за 22 года. Последний удар принес хозяевам викторию.

Также "Реал" подал 26 угловых – рекорд чемпионата среди всех участников с сезона 2005/06.