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Реал в матче с Мальоркой установил 2 статистических рекорда
Сливочные вырвали победу в конце встречи
Getty Images/Global Images Ukraine
В 36-м туре "королевский клуб" одержал волевую домашнюю победу над командой из Балеарских островов (2:1). В этом поединке подопечные Анчелотти установили сразу 2 статистических рекорда. Речь идет о периоде, в котором собирают подробные данные о матчах (начиная с экватора 2000-х).
"Лос бланкос" нанесли 39 ударов – это рекордный показатель на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Ла Лиги за 22 года. Последний удар принес хозяевам викторию.
Также "Реал" подал 26 угловых – рекорд чемпионата среди всех участников с сезона 2005/06.
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