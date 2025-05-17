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Бетис планирует выкупить центрального защитника у Наполи

Испания

Бразильцы раскрываются в этом клубе

Бетис планирует выкупить центрального защитника у Наполи

Тransfermarkt

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Центральный бразильский защитник поразил клуб из Севильи, за что клуб стремится отблагодарить игрока, воспользовавшись опцией выкупа в его контракте.

"Реал Бетис" планирует подписать бразильского защитника Натана из "Наполи" на постоянной основе за 8 миллионов евро, как сообщает Фабрицио Романо.

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Добавим, что в этом сезоне арендованный футболист сыграл за зелено-белую команду 29 матчей в Ла Лиге и отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Серия А Бетис (Севилья) Наполи Ла Лига Натан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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