Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис планирует выкупить центрального защитника у Наполи
Бразильцы раскрываются в этом клубе
Тransfermarkt
Центральный бразильский защитник поразил клуб из Севильи, за что клуб стремится отблагодарить игрока, воспользовавшись опцией выкупа в его контракте.
"Реал Бетис" планирует подписать бразильского защитника Натана из "Наполи" на постоянной основе за 8 миллионов евро, как сообщает Фабрицио Романо.
Добавим, что в этом сезоне арендованный футболист сыграл за зелено-белую команду 29 матчей в Ла Лиге и отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полезно для Шахтера, опасно для Динамо. Украинским грандам нужны противоположные расклады в чемпионате Хорватии
- Источник назвал условиях, при которых Динамо будет готово летом продать Ваната
- Рома готова летом продать Довбика. На него есть два претендента в Испании
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000