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Теперь официально. Звёздный одноклубник Забарного перешёл в Реал

Испания

Потеря для английской команды

Теперь официально. Звёздный одноклубник Забарного перешёл в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный защитник клуба Забарного перешёл в Реал

Мадридский клуб на своём сайте сообщил о трансфере Дина Хейсена. Игрок сможет сыграть за "королевский клуб" уже на Клубном Чемпионате Мира.

"Футбольный клуб "Реал Мадрид" и "Борнмут" достигли соглашения о трансфере игрока Дина Хейсена, который останется в нашем клубе на следующие пять сезонов, с 1 июня 2025 года по 30 июня 2030 года", - сообщил "Реал".

Английский клуб подтвердил трансфер и сообщил, что "Реал" активировал отступные в размере 50 млн фунтов.

""Борнмут" может подтвердить, что защитник Дин Хуйсман перейдёт в "Реал Мадрид" после завершения сезона 2024/25. Испанский клуб активировал пункт о выкупе за 50 миллионов фунтов стерлингов", - сообщил клуб Забарного.

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В этом сезоне Хейсен сыграл в 34-х матчах "Борнмута", в которых забил три гола и отдал голевую передачу.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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