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Севилья - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Севильи нужно вырвать 3 очка
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 18 мая 2025 года, на стадионе "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги между „Севильей“ и "Реалом". Подопечные Карло Анчелотти попытаются пересечь рубеж в 80 очков и подтвердить свой статус. "Красно-белые" находятся в середине турнирной таблицы, но шансы улучшить свое турнирное положение все еще есть.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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