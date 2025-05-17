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Севилья - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

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Севильи нужно вырвать 3 очка

Севилья - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 18 мая 2025 года, на стадионе "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги между „Севильей“ и "Реалом". Подопечные Карло Анчелотти попытаются пересечь рубеж в 80 очков и подтвердить свой статус. "Красно-белые" находятся в середине турнирной таблицы, но шансы улучшить свое турнирное положение все еще есть.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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