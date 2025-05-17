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Барселона – Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
Обновлено

Барселона – Вильярреал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона – Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" оформила чемпионский титул в каталонском дерби, поэтому Флик может дать сыграть игрокам, которые имели меньше игровой практики в текущем сезоне. "Вильярреал" еще не обеспечил себе место в Лиге чемпионов, поэтому будет настроен на положительный результат.

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Поединок тридцать седьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Вильярреал" состоится в воскресенье, 18 мая 2025 года, в 20:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-5.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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