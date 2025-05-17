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Барселона – Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона – Вильярреал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" оформила чемпионский титул в каталонском дерби, поэтому Флик может дать сыграть игрокам, которые имели меньше игровой практики в текущем сезоне. "Вильярреал" еще не обеспечил себе место в Лиге чемпионов, поэтому будет настроен на положительный результат.
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Поединок тридцать седьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Вильярреал" состоится в воскресенье, 18 мая 2025 года, в 20:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-5.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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