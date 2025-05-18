Английский нападающий в шаге от перехода в Барселону

"Барселона" хочет подписать Маркуса Рашфорда в аренду с правом выкупа у "Манчестер Юнайтед".

По сообщениям Diario Sport, чемпион Испании планирует усилиться перед следующим сезоном. Английский нападающий может стать отличной, а главное — не слишком дорогой альтернативой, ведь каталонцы планируют взять его в аренду с последующим правом выкупа.

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В этом сезоне игрок выступал сразу за два клуба - "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллу", проведя 41 матч, в которых забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач.