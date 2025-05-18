Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Уже с короной на голове ждут опасных гостей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" уже обеспечила себе титул в прошлом туре, потому может спокойно играть в свое удовольствие и для болельщиков. Хотя именно этим они и занимаются весь сезон. Куда больше мотивации у их соперников, ведь "Вильярреал" не гарантировал себе Лигу чемпионов и продолжает борьбу на этом фронте. Кто из них окажется сильнее?
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Примера. 37-й тур.
18 мая. 20:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"
Главный судья: Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания)
Трансляция: Megogo Football 5
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке
- Уход Пушича, исторический кубок Кристал Пэлас, трофей Яремчука и фиаско Карпат. Главные новости за 17 мая
- Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет
- Эспаньол – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.05.2025
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане