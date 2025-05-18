Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Каталонская "Барселона" уже обеспечила себе титул в прошлом туре, потому может спокойно играть в свое удовольствие и для болельщиков. Хотя именно этим они и занимаются весь сезон. Куда больше мотивации у их соперников, ведь "Вильярреал" не гарантировал себе Лигу чемпионов и продолжает борьбу на этом фронте. Кто из них окажется сильнее?

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Примера. 37-й тур.

18 мая. 20:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания)

Трансляция: Megogo Football 5

Трансляция матча В эфире Трансляция матчв "Барселона" — "Вильярреал" Смотреть трансляцию

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