Севилья – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Команда Карло Анчелотти проиграла свою борьбу за титул посреди этой недели, теперь у них матч против "Севильи", не имеющий турнирного значения. Выше они уже не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Может, это хороший шанс увидеть на воротах Андрея Лунина сегодня?

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Примера. 37-й тур.

18 мая. 20:00. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

Главный судья: Бускетс Феррер (Испания)

Трансляция: Megogo Football 6

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Севилья" — "Реал" Смотреть трансляцию

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