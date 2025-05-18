  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Севилья – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Титул проигран, но нужно постараться ради собственных болельщиков

Севилья – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Карло Анчелотти проиграла свою борьбу за титул посреди этой недели, теперь у них матч против "Севильи", не имеющий турнирного значения. Выше они уже не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Может, это хороший шанс увидеть на воротах Андрея Лунина сегодня?

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

Favbet
3.30
3.85
2.09
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Примера. 37-й тур.

18 мая. 20:00. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

Главный судья: Бускетс Феррер (Испания)

Трансляция: Megogo Football 6

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Севилья" — "Реал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Реал Сосьедад – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Барселона – Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.05.2025
Карло Анчелотти Чемпионат Испании Севилья Ла Лига Андрей Лунин смотреть футбол онлайн Реал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости