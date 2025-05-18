Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Титул проигран, но нужно постараться ради собственных болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Карло Анчелотти проиграла свою борьбу за титул посреди этой недели, теперь у них матч против "Севильи", не имеющий турнирного значения. Выше они уже не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Может, это хороший шанс увидеть на воротах Андрея Лунина сегодня?
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Примера. 37-й тур.
18 мая. 20:00. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
Главный судья: Бускетс Феррер (Испания)
Трансляция: Megogo Football 6
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке
- Черноморец - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Лига 1. Уверенный финиш Ниццы, везение Фонсеки и чудесное спасение Гавра
- Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина в Реале
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка