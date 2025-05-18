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Реал Сосьедад – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Шанс для команды Цыганкова подняться выше в турнирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" наконец-то гарантировала себе место в Ла Лиге на следующий сезон и по крайней мере этого стресса больше нет. Теперь можно подумать и о том, как финишировать в лиге как можно выше. Сегодня у них будет шанс обойти "Сосьедад", если им удастся победить своего соперника в очном матче.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
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Примера. 37-й тур.
18 мая. 20:00. Сан-Себастьян. "Аноетта"
Главный судья: Хосе Карлос Ортис (Испания)
Трансляция: Megogo Football 8
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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