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"Моя карьера близится к концу": легенда Реала задумывается об уходе из футбола

Испания

Неожиданное заявление

"Моя карьера близится к концу": легенда Реала задумывается об уходе из футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль высказался по поводу дальнейших шагов в своей карьере.

"Это был долгий путь. Моя спортивная карьера уже близится к концу. Надеюсь, что нет, но должен быть реалистом", – заявил испанец.

Карвахаль находится в лазарете с октября прошлого года. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Контракт Дани с "Реалом" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 10 млн евро.

Карвахаль выступает за "сливочных" с 2013 года. Всего на его счету 27 трофеев, в том числе – шесть побед в Лиге чемпионов.

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
18.05.2025 в 13:10
Это и так было ясно после крестов.
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
18.05.2025 в 13:10
Это и так было ясно после крестов.
Ответить
0
0

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