"Моя карьера близится к концу": легенда Реала задумывается об уходе из футбола

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль высказался по поводу дальнейших шагов в своей карьере.

"Это был долгий путь. Моя спортивная карьера уже близится к концу. Надеюсь, что нет, но должен быть реалистом", – заявил испанец.

Карвахаль находится в лазарете с октября прошлого года. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Контракт Дани с "Реалом" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 10 млн евро.

Карвахаль выступает за "сливочных" с 2013 года. Всего на его счету 27 трофеев, в том числе – шесть побед в Лиге чемпионов.