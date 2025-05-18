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"Моя карьера близится к концу": легенда Реала задумывается об уходе из футбола
Неожиданное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль высказался по поводу дальнейших шагов в своей карьере.
"Это был долгий путь. Моя спортивная карьера уже близится к концу. Надеюсь, что нет, но должен быть реалистом", – заявил испанец.
Карвахаль находится в лазарете с октября прошлого года. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.
Контракт Дани с "Реалом" действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 10 млн евро.
Карвахаль выступает за "сливочных" с 2013 года. Всего на его счету 27 трофеев, в том числе – шесть побед в Лиге чемпионов.
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