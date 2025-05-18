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"Гений, наслаждающийся игрой" Юный лидер Барселоны продлит контракт с клубом

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По следам Лионеля

"Гений, наслаждающийся игрой" Юный лидер Барселоны продлит контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Выступая перед СМИ, президент "Барселоны" Жоан Лапорт рассказал о контрактной ситуации Ламина Ямала и прогрессе, достигнутом в процессе ее урегулирования.

"Продление контракта Ламина уже согласовано, осталось только официальное подписание. Он — гений, наслаждающийся игрой за "Барселону", имеет друзей в клубе и является частью поколения, также он имеет прочную связь со своими товарищами по команде.В свои 17 лет Ламин является одним из лучших игроков мира, и он чувствует себя здесь комфортно - как и его семья, - добавил Лапорта о молодом игроке.

От мрачности и разочарования, которые держали клуб во время периода Хави Эрнандеса, до выигрыша внутреннего требла менее года — "блауграна" прошла долгий путь.

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Естественно, большая заслуга в этом принадлежит Жоану Лапорте — его стратегическое планирование состава действительно дало результат. Более того, даже назначение Ханси Флика было именно его решением.

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Жоан Лапорта Ла Лига Барселона Испания Ламин Ямаль
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Денис Снигур
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