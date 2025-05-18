Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Гений, наслаждающийся игрой" Юный лидер Барселоны продлит контракт с клубом
По следам Лионеля
Getty Images/Global Images Ukraine
Выступая перед СМИ, президент "Барселоны" Жоан Лапорт рассказал о контрактной ситуации Ламина Ямала и прогрессе, достигнутом в процессе ее урегулирования.
"Продление контракта Ламина уже согласовано, осталось только официальное подписание. Он — гений, наслаждающийся игрой за "Барселону", имеет друзей в клубе и является частью поколения, также он имеет прочную связь со своими товарищами по команде.В свои 17 лет Ламин является одним из лучших игроков мира, и он чувствует себя здесь комфортно - как и его семья, - добавил Лапорта о молодом игроке.
От мрачности и разочарования, которые держали клуб во время периода Хави Эрнандеса, до выигрыша внутреннего требла менее года — "блауграна" прошла долгий путь.
Естественно, большая заслуга в этом принадлежит Жоану Лапорте — его стратегическое планирование состава действительно дало результат. Более того, даже назначение Ханси Флика было именно его решением.
Популярное сейчас
- "Моя карьера близится к концу": легенда Реала задумывается об уходе из футбола
- Английский нападающий в шаге от перехода в Барселону
- Уход Пушича, исторический кубок Кристал Пэлас, трофей Яремчука и фиаско Карпат. Главные новости за 17 мая
- Рома готова летом продать Довбика. На него есть два претендента в Испании
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане