Примера. Реал Сосьедад - Жирона 3:2. Ассиста Цыганкова оказалось недостаточно даже для ничьей

С первых минут хозяева забрали мяч под свой контроль и довели показатель владения до 65%. Натиск продолжался и "Реал Сосьедад" наносил один удар за другим. Первый угловой стал результативным для подопечных Альгуасиля. Мендес выполнил подачу прямиком в штрафную площадь, где в падении дотянулся Марин. Полузащитник головой переправил мяч в сетку ворот и открыл счет в сегодняшнем матче.

Ответ не заставил себя долго ждать и спустя пять минут, после того "Реал Сосьедад" забил – ответила "Жирона". Гости встречи сумели перехватить мяч в центре поля и вышли в контратаку. Асприлла легко разобрался с оппонентом на фланге и выполнил передачу в штрафную площадь. Именно там ее ждал Стуани, который был под опекой, но это ему не помешало избежать положения вне игры, и вырваться вперед в последний момент. Уругвайский нападающий точным ударом отправил мяч в ворота Ремиро. Испанский голкипер хоть и пытался отбить этот удар, но шансов не было.

Асприлла, который девять минут назад отдал голевую передачу – сейчас стал виновник пропущенного гола. Колумбийский полузащитник совершил фол, после которого арбитр указал на 11-и метровую точку. Прекрасный шанс для "Реал Сосьедада" снова выйти вперед. Оярсабаль взял на себя ответственность и не промазал. Испанец взвешенно и хладнокровно отправил мяч в противоположный угол от голкипера.

Команды устроили настоящую перестрелку и порадовали болельщиков уже к 19-й минуте матча, забив три гола. Далее темп игры немного спал, так как футболисты подустали. Да и погода не располагала к постоянным забегам и прессингам. На 27-й минуте было принято решение сделать небольшой перерыв, чтобы игроки выпили воды и немного остыли, так как в Сан-Себастьяне жарко. После того как команды отдохнули игра немного стабилизировалась. Хозяева продолжали давить и не давали "Жироне" возможности приблизиться к своей штрафной. Так ничего результативного и не случилось – после первого тайма "Реал Сосьедад" выигрывает со счетом 2:1.

С выходом на второй тайм испарился "Реал Сосьедад". "Жирона" забрала мяч себе и действовала по примеру хозяев в первой 45 минутке. Гости активно прессинговали и быстро переводили атаки с фланга на фланг. Плодов это конечно не принесло, но два удара в створ они все таки сумели нанести. Учитывая усталость после активного первого тайма тренерские штабы обеих команд решили дать отдохнуть основе и совершили несколько замен.

"Реал Сосьедад" уже полностью отдал инициативу сопернику. "Жирона" в свою очередь неохотно забрала ее, но события все равно развивались очень вяло. С тех пор как были осуществлены замены гости лишь один удар нанесли по воротам оппонента. Но при этом поднялся накал и главный арбитр встречи стал раздавать желтые карточки. Учитывая температуру судья снова отправил футболистов попить воды и немного перевести дыхание.

А вот и награда за старания "Жироны". На 77-й минуте гости одной передачей разрезали сразу все линии "Реал Сосьедада" и вывели Виктора Цыганкова на убойную позицию. Но украинец не стал жадничать и отдал голевую на партнера по команде. Порту, который вышел на замену 7-ю минутами ранее забил гол и сравнял счет в сегодняшнем матче. "Жирона" отыгрывается и на табло 2:2.

В последние 10 минут особых событий не происходило. Команды изрядно устали и просто доигрывали матч. Учитывая результаты параллельных игр "Реал Сосьедад" не смог подняться выше и у хозяев попросту опустились руки. "Жирона" изредка выбегала в контратаки и создавала опасные моменты, но выйти вперед так и не смогли. А вот "Реал Сосьедад" в добавленное время все таки сумел спасти игру. Аркаиц, который вышел на поле 10-ю минутами ранее слета пробил в дальний угол ворот. Голкипер не имел шансов и хозяева побеждают в этой непростой игре.

Ла Лига, 37-й тур

Стадион: "Аноэта" (Сан-Себастьян)

Главный судья: Мигель Анхель Ортис (Испания)

"Реал Сосьедад" — "Жирона" 3:2

Голы: Марин (5), Оярсабаль (20, с пенальти), Мариескуррена (90+1) — Стуани (10), Порту (77)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Арамбуру, 65), Элустондо, Субельдия, Лопес (Мариескуррена, 81) — Мендес (Сучич, 58), Марин (Туррьентес, 65), Субименди, Барренечеа (Гомес, 58) — Кубо, Оярсабаль

"Жирона": Крапивцов — Мартинес, Франсес, Крейчи, Блинд — Цыганков (Данжума, 87), Эррера (Ромеу, 87), Солис (Руис, 60), Мартин (Мело, 60), Асприлья — Стуани (Порту, 70)

Предупреждения: Траоре (62) — Солис (49), Стуани (62), Мартинес (90+7)