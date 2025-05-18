Примера. Севилья - Реал 0:2. Два удаления сыграли свою роль

Достаточно живо начали команды этот матч и Беллингем имел неплохой шанс, пробив из-за пределов штрафной на трибуны. "Севилья" быстро ответила ударом Неманьи Гуделя, который пролетел мимо ворот. Ничего не предвещало беды, пока не последовала длинная передача на Мбаппе на 12-й минуте. Лоик Баде едва задел форварда "сливочных" и арбитр достал красную карточку. Этот момент требует детального просмотра, ведь за аналогичный момент в матче "Реала" с "Барселоной" игрок получил желтую карточку, поэтому дискуссии между фанатами однозначно будут.

После этого подопечные Анчелотти усилили давление, создавая моменты один за другим. Сначала Хакобо Рамон неточно пробил головой после штрафного, а далее Эндрик заставил Нюланда поработать ударом в правый угол. Наиболее заметным был Килиан Мбаппе. Француз как сам создавал моменты, так и отдавал великолепные передачи на партнеров: на 36-й минуте матча он мощно пробил из-за пределов штрафной, но защитник успел заблокировать удар. Также стоит отметить и Модрича, который пытался сделать атаки более креативными. "Севилья" же не могла уже позволить себе так часто ходить вперед и сосредоточилась на игре в обороне. "Красно-белые" иногда выходили в контратаки, но они не приносили результата.

Наиболее опасные моменты тайма пришлись именно на последние минуты. На 43-й Мбаппе упустил прекрасную возможность, пробив мимо правой стойки после паса в штрафную. "Севилья" же ответила на 45+3-й минуте выходом один на один от Альваро Паскуаля, но он не реализовал его, пробив мимо ворот. Изменить результат так и не удалось и команды ушли на перерыв.

Первый тайм матча между "Севильей" и "Реалом" завершился без голов, но заставил понервничать фанатов хозяев. "Сливочные" контролировали игру и создали больше моментов, но реализовать их не удалось.

Не успели команды начать второй тайм, как "Севилья" снова начала создавать для себя проблемы. На 46-й минуте Исаак Ромеро в подкате ногой въехал в ногу соперника и получил желтую карточку. Однако арбитр воспользовался помощью VAR и после просмотра эпизода достал из кэшена красную, оставив "красно-белых" вдевятером. "Севилья" села в глубокую оборону, но "Реал" не спешил. На 52-й минуте Салас пытался выпросить пенальти, но Бускетс отмахнулся и дал продолжить игру. Анчелотти выпустил на поле Муньоса вместо Эндрика, а хозяева ответили заменой Паскуаля на Педросу. "Сливочные" продолжали давить и постепенно создавать все более острые моменты.

Кульминация наступила на 72-й минуте, когда Мбаппе попал в перекладину после фантастического паса. Но уже на 75-й он исправился: получив передачу, Килиан обработал мяч и уверенно направил его в левый нижний угол - 0:1. Нюланд был бессилен, а "Реал" повел. "Севилья" не сдавалась и периодически пыталась выходить в контратаки. Педроса и Локонга, вышедшие на 78-й, пытались обострить, но нехватка игроков давала о себе знать.

Анчелотти отреагировал заменами, выпустив Васкеса и Себальйоса вместо Гарсии и травмированного Гюлера, чтобы сохранить преимущество. "Севилья" бросила в бой Локонгу и Пеке, но моментов почти не создавала. "Реал" контролировал игру, не позволяя "красно-белым" выйти из-под прессинга. За 3 минуты до конца тайма "сливочные" удвоили свое преимущество. Гонсало Гарсия замкнул прострельную передачу и головой пробил вдоль линии ворот, а там уже ждал этого удара Беллингем и переправил мяч в сетку - 0:2. После этого уже окончательно стало понятно, что чуда не будет и финальный свисток зафиксировал победу "Реала".

По итогам матча можно с уверенностью сказать, что два удаления сыграли свою роль и если бы не они, то безусловно все бы сложилось по другому.

Примера. 37-й тур.

Стадион: Эстадио Рамон Санчес Писхуан (Севилья)

Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания)

"Севилья" - "Реал" 0:2

Голы: Мбаппе (75), Беллингем (87)

"Севилья": Нюланд - Кармона, Салас, Баде, Санчес (Локонга, 78) - Гудель, Агуме - Лукебакио (Ромеро, 46), Соу, Сусо (Пеке, 78) - Паскуаль (Педроса, 52)

"Реал Мадрид": Лунин - Гарсия (Лукас, 77), Вальехо (Гарсия, 66), Рамон, Вальверде - Модрич, Чуамени, Беллингем, Гюлер (Себальйос, 77) - Эндрик (Муньос, 59), Мбаппе

Предупреждения: Беллингем (66)

Удаления: Баде (12), Ромеро (46)