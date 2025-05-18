Примера. Барселона – Вильярреал 2:3. Желтая субмарина следует в Лигу чемпионов

Все ожидали от Флика значительной ротации, ведь "Барселона" обеспечила себе чемпионство еще в прошлом туре. Но немец решил иначе и на поле появилось большинство игроков основы. Отдых получили разве что Щенсны, Ольмо и де Йонг. У Вильярреала вышел максимально боевой состав, ведь команда борется за место в Лиге чемпионов.

Счет в матче довольно быстро открыли гости. Айосе Переса вывели один на один с тер Штегеном и форвард забил свой 19-й гол в сезоне. 0:1.

Каталонцы сразу же бросились отыгрываться и едва не пропустили второй раз, но Пино после передачи Пепе головой не попал в ворота.

Первый реальный момент сравнять счет потерял Фермин Лопес. Он замкнул подачу с фланга, но Рейс блестяще отреагировал.

Второй опасный момент упустил Левандовски. Польский форвард пробивал головой после подачи Гарсии, но на высоте снова находился Рейс. Подача с углового никакой опасности не принесла.

"Вильярреал" ответил неточным ударом Пепе из пределов штрафной.

Через несколько минут в очередной раз блестяще проявил себя Жуниор Рейс. Он в прыжке парировал удар головой из района одиннадцатиметровой отметки от Эрика Гарсии.

В конце тайма Ямаль получил передачу от Гарсии, сместился в центр и обводным ударом пробил в дальний угол. 1:1. Гол, который уже становится фирменным для Ламина.

В добавленное арбитром время Ямаль чуть не повторил свой шедевр, но на этот раз угол был острее и форвард "Барселоны" попал в перекладину. Все-таки до свистка на перерыв каталонцы забили второй раз. Фермин Лопес подобрал отскок на грани штрафной и мощно пробил в дальний угол ворот. 2:1.

Закономерное преимущество "Барселоны", которое могло быть более ощутимым, если бы не удачная игра Жуниора Рейса.



На старте второго тайма "Вильярреал" использовал очередной провал обороны "Барселоны". Пино вывел Комесанью лицом к лицу с голкипером и тот переиграл тер Штегена. 2:2.

"Барселона" снова побегала отыгрываться. Подачу Ямаля с фланга не получил никто из партнеров. Фермин Лопес с дальней дистанции пробил низом по центру ворот, однако, Жуниор Рейс совершил очередной хороший сейв.

Каталонцы атаковали с меньшим вдохновением, чем это было в первом тайме. Все-таки мотивация – важная вещь.

Рафинья мог выводить "сине-гранатовых" вперед, но очень неудачно пробил со среднего расстояния.

Атаковала больше "Барселона", а забил "Вильярреал". Прошла подача с левого фланга, которую на дальней стойке принял Бьюкенен и мощно пробил под перекладину. 2:3. Очередной провал в защите каталонцев.

Сравнивать счет мог Ямаль, но с выгодной дистанции пробы мимо ворот.

Поражение абсолютно никак не повлияло на турнирное положение "Барселоны", а вот "Вильярреал" благодаря победе обеспечил себе 5-е место и участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

Примера. 37-й тур.

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" - "Вильярреал" 2:3

Голы: Ямаль, 38, Лопес, 45+4 - Перес, 4, Комесанья, 51, Бьюкенен, 80

"Барселона": тер Штеген - Гарсия (Форт, 74), Кубарси (Кристенсен, 57), Мартинес, Мартин (Бальде, 46) - Педри (де Йонг, 46), Гави (Ольмо, 85), Лопес - Ямаль, Левандовски (Пау Виктор, 74), Рафинья.

"Вильярреал": Жуниор Рейс - Кардона, Коста, Фойт, Наварро (Камбвала, 64) - Парехо (Гуе, 58), Комесанья, Баена - Пино (Бьюкенен, 64), Перес (Барри, 46), Пепе (Морено, 77).

Предупреждения: Гарсия, 43, Ольмо, 86.