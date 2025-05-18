Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Барселона – Вильярреал 2:3. Желтая субмарина следует в Лигу чемпионов
"Барселона" основным составом проиграла "Вильярреалу" в матче 37-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Все ожидали от Флика значительной ротации, ведь "Барселона" обеспечила себе чемпионство еще в прошлом туре. Но немец решил иначе и на поле появилось большинство игроков основы. Отдых получили разве что Щенсны, Ольмо и де Йонг. У Вильярреала вышел максимально боевой состав, ведь команда борется за место в Лиге чемпионов.
Счет в матче довольно быстро открыли гости. Айосе Переса вывели один на один с тер Штегеном и форвард забил свой 19-й гол в сезоне. 0:1.
Каталонцы сразу же бросились отыгрываться и едва не пропустили второй раз, но Пино после передачи Пепе головой не попал в ворота.
Первый реальный момент сравнять счет потерял Фермин Лопес. Он замкнул подачу с фланга, но Рейс блестяще отреагировал.
Второй опасный момент упустил Левандовски. Польский форвард пробивал головой после подачи Гарсии, но на высоте снова находился Рейс. Подача с углового никакой опасности не принесла.
"Вильярреал" ответил неточным ударом Пепе из пределов штрафной.
Через несколько минут в очередной раз блестяще проявил себя Жуниор Рейс. Он в прыжке парировал удар головой из района одиннадцатиметровой отметки от Эрика Гарсии.
В конце тайма Ямаль получил передачу от Гарсии, сместился в центр и обводным ударом пробил в дальний угол. 1:1. Гол, который уже становится фирменным для Ламина.
В добавленное арбитром время Ямаль чуть не повторил свой шедевр, но на этот раз угол был острее и форвард "Барселоны" попал в перекладину. Все-таки до свистка на перерыв каталонцы забили второй раз. Фермин Лопес подобрал отскок на грани штрафной и мощно пробил в дальний угол ворот. 2:1.
Закономерное преимущество "Барселоны", которое могло быть более ощутимым, если бы не удачная игра Жуниора Рейса.
На старте второго тайма "Вильярреал" использовал очередной провал обороны "Барселоны". Пино вывел Комесанью лицом к лицу с голкипером и тот переиграл тер Штегена. 2:2.
"Барселона" снова побегала отыгрываться. Подачу Ямаля с фланга не получил никто из партнеров. Фермин Лопес с дальней дистанции пробил низом по центру ворот, однако, Жуниор Рейс совершил очередной хороший сейв.
Каталонцы атаковали с меньшим вдохновением, чем это было в первом тайме. Все-таки мотивация – важная вещь.
Рафинья мог выводить "сине-гранатовых" вперед, но очень неудачно пробил со среднего расстояния.
Атаковала больше "Барселона", а забил "Вильярреал". Прошла подача с левого фланга, которую на дальней стойке принял Бьюкенен и мощно пробил под перекладину. 2:3. Очередной провал в защите каталонцев.
Сравнивать счет мог Ямаль, но с выгодной дистанции пробы мимо ворот.
Поражение абсолютно никак не повлияло на турнирное положение "Барселоны", а вот "Вильярреал" благодаря победе обеспечил себе 5-е место и участие в Лиге чемпионов следующего сезона.
Примера. 37-й тур.
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Вильярреал" 2:3
Голы: Ямаль, 38, Лопес, 45+4 - Перес, 4, Комесанья, 51, Бьюкенен, 80
"Барселона": тер Штеген - Гарсия (Форт, 74), Кубарси (Кристенсен, 57), Мартинес, Мартин (Бальде, 46) - Педри (де Йонг, 46), Гави (Ольмо, 85), Лопес - Ямаль, Левандовски (Пау Виктор, 74), Рафинья.
"Вильярреал": Жуниор Рейс - Кардона, Коста, Фойт, Наварро (Камбвала, 64) - Парехо (Гуе, 58), Комесанья, Баена - Пино (Бьюкенен, 64), Перес (Барри, 46), Пепе (Морено, 77).
Предупреждения: Гарсия, 43, Ольмо, 86.
Популярное сейчас
- Динамо - чемпион, Черноморец вылетает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ожидаемо. Определился евротурнир, в котором в следующем сезоне сыграет Динамо
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина в Реале
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
Комментарии 2