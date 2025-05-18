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Примера. Известна первая пятерка, интрига в борьбе за выживание
Перед последним туром в Примере осталось мало интриг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Примера. 37-й тур
Валенсия, Месталья
Валенсия - Атлетик 0:1
Голы: Беренгер, 72
Пальма-де-Майорка, Сон-Мойш
Мальока - Хетафе 1:2
Голы: Ларин, 90+3 – Арамбарри, 56, Уче, 65
Памплона, Эстадио Эль Садар
Осасуна - Эспаньол 2:0
Голы: Будимир, 17, Р. Гарсия, 90+1
Лас-Пальмас, Эстадио Гран Канария
Лас-Пальмас - Леганес 0:1
Голы: Раба, 6
Виго, Эстадио Балаидос
Сельта - Райо Вальекано 1:2
Голы: Алонсо, 10 (пен.) – Паласон, 17, где Фрутос, 45+2
Вальядолид, Эстадио Хосе Сорилья
Вальядолид - Алавес 0:1
Голы: К. Гарсия, 18 (пен.)
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