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Примера. Известна первая пятерка, интрига в борьбе за выживание

Испания

Перед последним туром в Примере осталось мало интриг

Примера. Известна первая пятерка, интрига в борьбе за выживание

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 37-й тур

Валенсия, Месталья
Валенсия - Атлетик 0:1
Голы: Беренгер, 72


Пальма-де-Майорка, Сон-Мойш
Мальока - Хетафе 1:2
Голы: Ларин, 90+3 – Арамбарри, 56, Уче, 65

Памплона, Эстадио Эль Садар
Осасуна - Эспаньол 2:0
Голы: Будимир, 17, Р. Гарсия, 90+1

Лас-Пальмас, Эстадио Гран Канария
Лас-Пальмас - Леганес 0:1
Голы: Раба, 6


Виго, Эстадио Балаидос
Сельта - Райо Вальекано 1:2
Голы: Алонсо, 10 (пен.) – Паласон, 17, где Фрутос, 45+2

Вальядолид, Эстадио Хосе Сорилья
Вальядолид - Алавес 0:1
Голы: К. Гарсия, 18 (пен.)

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