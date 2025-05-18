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Примера. Атлетико – Бетис 4:1. 20-я бронза матрасников
Кольчонерос вновь финишировали среди лидеров
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Симеоне наконец-то гарантировали себе бронзовые награды, разгромив андалусийцев на своем поле. Хулиан Альварес принял участие в трех из четырех голов (дубль + ассист). Потенциальная победа "зелено-белых" также не повлияла бы на их борьбу за место в Лиге чемпионов, поскольку "Вильярреал" свой матч выиграл и все равно сохранил бы расстояние в 5 очков перед последним поединком.
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Примера. 37 тур
Metropolitano Stadium (Мадрид)
Атлетико – Бетис 4:1
Голы: Альварес, 10, 75, Ле Норман, 45+3, Корреа, 90+6 – Форнальс, 67
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