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Ла Лига. Барселона – Вильярреал 2:3. Обзор матча
Желтая субмарина эффектно возвращается в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
Гости открыли счет в дебюте встречи. К перерыву каталонцы ответили дважды, но во втором тайме уже валенсийцы оформили камбэк. Все 3 удара в створ от "подводной лодки" оказались результативными.
Подопечные Флика могут позволить себе поражение – у них досрочное чемпионство. Соперник отстоял 5-ю позицию и путевку в ЛЧ.
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Ла Лига. 37 тур
Эстадио Олимпико (Барселона), 49 558 зрителей
Голы: Ямаль, 38, Лопес, 45+5 – Перес, 4, Комесанья, 50, Бьюкенен, 80
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