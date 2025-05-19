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Вдевятером против полурезерва не выстояли. Севилья - Реал 0:2. Видео голов и обзор матча
Подопечные Анчелотти уезжают с тремя очками
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" переиграл "Севилью" в 37-м туре чемпионата Испании.
К началу второго тайма андалусийцы остались вдевятером после двух удалений.
Ближе к концовке встречи этим успешно воспользовались игравшие в неоптимальном составе "сливочные". Авторами голов стали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
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Примера. 37-й тур.
Стадион: Эстадио Рамон Санчес Писхуан (Севилья)
"Севилья" - "Реал" 0:2
Голы: Мбаппе (75), Беллингем (87)
Удаления: Баде (12), Ромеро (46)
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