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Карло Анчелотти высказался о важности академии Реала
Рауль прекрасно поработал в этом году
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти посетил пресс-конференцию, где проанализировал победу своей команды над "Севильей" (2:0) в матче 37-го тура Ла Лиги.
"Это был сложный матч с точки зрения управления игрой – из-за атмосферы и из-за численного преимущества после двух удалений. Темп игры был невысокий. Но мы хотели добыть три очка и сделали это довольно уверенно, без всякого риска. Могли сыграть лучше, но в тот момент, когда мы доминировали, не нужно было прилагать лишних усилий", – сказал Анчелотти.
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Наставник также высказался об академии "Реала" и ее важности в этом сезоне.
"У нас есть отличные примеры игроков, которые уже много лет здесь – Карвахаль, Начо или Лукас Васкес. Надо бороться, работать и мечтать о том, чтобы однажды играть за "Реал".
Те, кто дебютировал в этом году, показали себя очень хорошо. Прежде всего Асенсио, который сыграл много матчей. Другие играли меньше, но Гонсало, Виктор и Хакобо очень хорошо проявляют себя в "Кастильи". Рауль прекрасно поработал в этом году. Они очень близки к тому, чтобы помогать первой команде. У него также было много травм, но он смог выжать максимум из своей команды и способствовать развитию молодых игроков", – сказал Анчелотти.
Добавим, что за тур до конца чемпионата "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 81 баллом.
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