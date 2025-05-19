Карло Анчелотти высказался о важности академии Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти посетил пресс-конференцию, где проанализировал победу своей команды над "Севильей" (2:0) в матче 37-го тура Ла Лиги.

"Это был сложный матч с точки зрения управления игрой – из-за атмосферы и из-за численного преимущества после двух удалений. Темп игры был невысокий. Но мы хотели добыть три очка и сделали это довольно уверенно, без всякого риска. Могли сыграть лучше, но в тот момент, когда мы доминировали, не нужно было прилагать лишних усилий", – сказал Анчелотти.

Наставник также высказался об академии "Реала" и ее важности в этом сезоне.

"У нас есть отличные примеры игроков, которые уже много лет здесь – Карвахаль, Начо или Лукас Васкес. Надо бороться, работать и мечтать о том, чтобы однажды играть за "Реал".

Те, кто дебютировал в этом году, показали себя очень хорошо. Прежде всего Асенсио, который сыграл много матчей. Другие играли меньше, но Гонсало, Виктор и Хакобо очень хорошо проявляют себя в "Кастильи". Рауль прекрасно поработал в этом году. Они очень близки к тому, чтобы помогать первой команде. У него также было много травм, но он смог выжать максимум из своей команды и способствовать развитию молодых игроков", – сказал Анчелотти.