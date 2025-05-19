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Ассист Цыганкова и гол на 91-й минуте. Реал Сосьедад - Жирона 3:2. Видеообзор матча

Испания

Перестрелка в Басконии

Ассист Цыганкова и гол на 91-й минуте. Реал Сосьедад - Жирона 3:2. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" вырвал победу у "Жироны" в 37-м туре чемпионата Испании.

В течение игры каталонский клуб дважды сравнял счет, но пропустил третий гол на 91-й минуте.

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков отличился результативной передачей.

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Ла Лига, 37-й тур

Стадион: "Аноэта" (Сан-Себастьян)

"Реал Сосьедад" — "Жирона" 3:2

Голы: Марин (5), Оярсабаль (20, с пенальти), Мариескуррена (90+1) — Стуани (10), Порту (77)

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