Испания
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Ассист Цыганкова и гол на 91-й минуте. Реал Сосьедад - Жирона 3:2. Видеообзор матча
Перестрелка в Басконии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" вырвал победу у "Жироны" в 37-м туре чемпионата Испании.
В течение игры каталонский клуб дважды сравнял счет, но пропустил третий гол на 91-й минуте.
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков отличился результативной передачей.
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Ла Лига, 37-й тур
Стадион: "Аноэта" (Сан-Себастьян)
"Реал Сосьедад" — "Жирона" 3:2
Голы: Марин (5), Оярсабаль (20, с пенальти), Мариескуррена (90+1) — Стуани (10), Порту (77)
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