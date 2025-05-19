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Тренер Жироны объяснил, почему поражение от Реал Сосьедада не расстроило его
Дело не только в результатах команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал поражение его команды на выезде в матче 37-го тура Ла Лиги от "Реал Сосьедада" (3:2).
"Мы провели очень хороший матч и не заслуживали поражения. Я остался доволен игрой своей команды. Я рад, что Иманоль Альгуасиль (тренер "Сосьедада" — прим.) попрощался с фанатами как следует. Он заслуживает этого. Он является фантастическим человеком, который многого достиг, поэтому я рад за него лично".
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Напомним, что "Жирона" сохранила прописку в Ла Лиге на следующий сезон. Сейчас команда Мичела Санчеса занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 41 очком после 37-го тура.
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