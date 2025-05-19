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Барселона может подписать одного из лучших нападающих Ла Лиги
В этом году он нашел себя в Бетисе
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" может подписать одного из лучших нападающих Ла Лиги.
Согласно информации от источников издания El Nacional, каталонский гранд заинтересован не только в подписании Маркуса Рашфорда из "Манчестер Юнайтед", но и в трансфере Антони, который также принадлежит английскому топ-клубу, но играет на правах аренды за "Бетис" до конца этого сезона. Впрочем "бетикос" вряд ли смогут подписать его на постоянной основе.
Поскольку "Манчестер Юнайтед" больше не рассчитывает на 25-летнего бразильца, на сцену может выйти "Барса", которая ищет усиление атаки этим летом. Для "сине-гранатовых" аренда Антони может стать идеальным вариантом.
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Добавим, что Антони забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 24 матчах за "Бетис" во всех турнирах с момента своего присоединения к команде в конце января этого года. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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