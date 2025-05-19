Испания
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Матрасники словили кураж. Атлетико – Бетис 4:1. Видео голов и обзор матча
Преимущество во владении мячом севильцам не помогло
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" одержал крупную победу над "Бетисом" в чемпионате Испании.
Дважды поразил ворота соперника Хулиан Альварес, еще по одному голу было забито в компенсированное время каждого из таймов.
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Примера. 37 тур
"Рияд Эйр Метрополитано". Мадрид
"Атлетико" – "Бетис" 4:1
Голы: Альварес, 10, 75, Ле Норман, 45+3, Корреа, 90+6 – Форнальс, 67
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