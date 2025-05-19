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Матрасники словили кураж. Атлетико – Бетис 4:1. Видео голов и обзор матча

Испания

Преимущество во владении мячом севильцам не помогло

Матрасники словили кураж. Атлетико – Бетис 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" одержал крупную победу над "Бетисом" в чемпионате Испании.

Дважды поразил ворота соперника Хулиан Альварес, еще по одному голу было забито в компенсированное время каждого из таймов.

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Примера. 37 тур

"Рияд Эйр Метрополитано". Мадрид

"Атлетико" – "Бетис" 4:1

Голы: Альварес, 10, 75, Ле Норман, 45+3, Корреа, 90+6 – Форнальс, 67

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