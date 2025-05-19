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Пчелы приближаются к топ-7. Сельта - Райо Вальекано 1:2. Видео голов и обзор матча
Реализация все решила
Getty Images/Global Images Ukraine
"Райо Вальекано" одержал волевую победу над "Сельтой" в 37-м туре чемпионата Испании.
На гол Маркоса Алонсо гости ответили результативными ударами Иси Паласона и Хорхе де Фрутоса.
Таким образом, "Райо" приблизился к находящейся на 7-м месте в таблице "Сельте" на расстояние в один балл.
Примера. 37-й тур
Виго, "Эстадио Балаидос"
"Сельта" - "Райо Вальекано" 1:2
Голы: Алонсо, 10 (пен.) – Паласон, 17, де Фрутос, 45+2
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