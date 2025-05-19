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Пчелы приближаются к топ-7. Сельта - Райо Вальекано 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания
Обновлено

Реализация все решила

Пчелы приближаются к топ-7. Сельта - Райо Вальекано 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Райо Вальекано" одержал волевую победу над "Сельтой" в 37-м туре чемпионата Испании.

На гол Маркоса Алонсо гости ответили результативными ударами Иси Паласона и Хорхе де Фрутоса.

Таким образом, "Райо" приблизился к находящейся на 7-м месте в таблице "Сельте" на расстояние в один балл.

Примера. 37-й тур

Виго, "Эстадио Балаидос"

"Сельта" - "Райо Вальекано" 1:2

Голы: Алонсо, 10 (пен.) – Паласон, 17, де Фрутос, 45+2

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