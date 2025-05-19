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Президент Реала хочет видеть в академии клуба сына Криштиану Роналду
Недавно он дебютировал за юношескую сборную Португалии
Фото - Instagram
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет видеть в академии клуба сына Криштиану Роналду.
По информации от издания Defensa Central, представители королевского клуба пристально наблюдают за Криштиану Роналду-младшим, ведь они хотят переманить его в свою академию, видя в 14-летнем парне будущую звезду футбола, каким является его 40-летним отец, который до сих пор играет за саудовский "Аль-Наср".
Недавно он получил вызов в юношескую сборной Португалии.
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Добавим, что на счету Криштиану Роналду-младшего два гола в четырех матчах за сборную Португалии U-15.
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