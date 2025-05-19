Наставник "Барселоны" Ханси Флик высказался о планах "Барселоны" на следующий сезон.

"Я видел, как люди плакали от радости из-за нашего успеха в этом сезоне, и это замечательно. Моя обязанность — улучшать игру своей команды в следующем сезоне, ведь я хочу выиграть еще больше титулов в следующем году. Будут ли трансферы? Я поговорю об этом с Деку, потому что нам нужно время, чтобы обсудить это, но я знаю, кто нам нужен".