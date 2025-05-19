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Флик высказался о планах Барселоны на следующий сезон

Испания

Коротко и ясно

Флик высказался о планах Барселоны на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Ханси Флик высказался о планах "Барселоны" на следующий сезон.

"Я видел, как люди плакали от радости из-за нашего успеха в этом сезоне, и это замечательно. Моя обязанность — улучшать игру своей команды в следующем сезоне, ведь я хочу выиграть еще больше титулов в следующем году. Будут ли трансферы? Я поговорю об этом с Деку, потому что нам нужно время, чтобы обсудить это, но я знаю, кто нам нужен".

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Напомним, что "Барселона" под руководством Ханси Флика в сезоне 2024/25 стала чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. Кроме того, каталонский гранд в этом году одержал победу в Суперкубке Испании.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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