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Флик высказался о планах Барселоны на следующий сезон
Коротко и ясно
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ханси Флик высказался о планах "Барселоны" на следующий сезон.
"Я видел, как люди плакали от радости из-за нашего успеха в этом сезоне, и это замечательно. Моя обязанность — улучшать игру своей команды в следующем сезоне, ведь я хочу выиграть еще больше титулов в следующем году. Будут ли трансферы? Я поговорю об этом с Деку, потому что нам нужно время, чтобы обсудить это, но я знаю, кто нам нужен".
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Напомним, что "Барселона" под руководством Ханси Флика в сезоне 2024/25 стала чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. Кроме того, каталонский гранд в этом году одержал победу в Суперкубке Испании.
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