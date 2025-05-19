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Планка в 70 очков достигнута. Валенсия - Атлетик 0:1. Видео гола и обзор матча

Испания

Стабильные баски

Планка в 70 очков достигнута. Валенсия - Атлетик 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" с трудом обыграл "Валенсию" в поединке 37-го тура чемпионата Испании.

Победу баскам на 72-й минуте принес Алекс Беренгер.

Теперь на счету "Атлетика" в активе 70 очков с 4-й строчкой в таблице.

Примера. 37-й тур

Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетик" 0:1

Голы: Беренгер, 72

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