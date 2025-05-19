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Планка в 70 очков достигнута. Валенсия - Атлетик 0:1. Видео гола и обзор матча
Стабильные баски
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" с трудом обыграл "Валенсию" в поединке 37-го тура чемпионата Испании.
Победу баскам на 72-й минуте принес Алекс Беренгер.
Теперь на счету "Атлетика" в активе 70 очков с 4-й строчкой в таблице.
Примера. 37-й тур
Валенсия, "Месталья"
"Валенсия" - "Атлетик" 0:1
Голы: Беренгер, 72
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