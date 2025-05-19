Отпустит ли бывшего одноклубника? Алонсо решил вопрос с будущим Модрича

Будущий главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо принял окончательное решение относительно места Луки Модрича в своем проекте на следующий сезон.

Как сообщает Radio Marca, специалист хочет поработать с 39-летним хорватом и считает, что он вписывается в его представление о футболе и способен оказывать положительное влияние на молодых игроков клуба.

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Трудовое соглашение между Лукой и "Реалом" рассчитано до 30 июня этого года.

Напомним, что Алонсо и Модрич вместе выступали в составе "сливочных" с 2012 по 2014 годы.