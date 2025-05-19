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Воспитанник Барселоны начал поиски нового клуба
Сменит команду летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Relevo, один из воспитанников Барселоны уже начал поиск нового клуба на сезон 2025/26. Издание указывает, что речь идет о вратаре Иньяки Пенью.
Этот сезон для 26-летнего испанца получился довольно необычным. После серьезной травмы основного вратаря Марка-Андре тер Штегена Пенья неожиданно получил шанс и провел 19 матчей во всех турнирах до начала нового года.
Впрочем, впоследствии он снова оказался в роли дублера – после того как новый главный тренер Ханси Флик отдал предпочтение Войцеху Щенсны, который присоединился к клубу на правах свободного агента. Все это, похоже, ведет к тому, что Пенья, чей контракт действует до 2026 года, окончательно попрощается с "блаугранас" этим летом.
Добавим, что в этом сезоне Пенья провел 22 матча за "Барселону" во всех турнирах, пропустив 25 голов и 6 раз сохранив свои ворота "сухими".
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